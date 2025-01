Vllaznia do të përballet të mërkurën me Besën e Kavajës në orën 17:00, takim i vlefshëm ky për Kupën e Shqipërisë. Në prag të kësaj sfide, trajneri i kuqebluve, Thomas Brdariç dha një prononcim për mediat, ku tha se e vlerëson ekipin e Besës, por Vllaznia e tij do të kualifikohet.

Ndeshjen ndaj Besës së Kavajës, e vlefshme për Kupën e Shqipërisë, Vllaznia do ta luajë ditën e mërkurë në stadiumin “Loro Boriçi”, duke nisur nga ora 17:00.