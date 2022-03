Vllaznia-Partizani dhe Teuta-Laçi janë çiftet gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë. Shorti u hodh në mjediset e Federatës Shqiptare të Futbollit duke mësuar kështu dy takimet e fazës gjysmëfinale të Kupës.

Vllaznia është skuadra e cila fitoi trofeun e Kupës për herë të fundit, sukses të cilin kërkon që ta përsërië edhe këtë vit. Skuadra shkodrane përmes Kupës sheh më shumë mundësi për të shkuar në Kupat e Europës këtë sezon edhe pse edhe në kampionat është afër një vendi në Europë por nuk ka rezultatet e vitit të kaluar dhe gara është më e fortë.

Gjithsesi Vllaznia do të bëjë gjithçka për të eleminuar Partizanin fillimisht dhe më pas për të siguruar fitimin e trofeut në finale. Kupa, për Teutën sidomos shihet si e vetmja mundësi për të shkuar në Evropë, pasi përmes kampionatit do të duhej një mrekulli. I vetmi ekip nga katër skuadrat gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë në garë edhe për titull është Laçi, i cili po mundohet të rivalizojë Tiranën kryesuese.

Kurbinasit duken shumë afër Evropës përmes kampionatit dhe nëse triumfojnë edhe në Kupë, atëherë në Evropë do të shkojë vendi i katërt i Superligës. Takimet e para do të fazës gjysmëfinale do të zhvillohen më 30 mars, ndërsa ndeshja e kthimit më 13 prill.