Eshte mbyllur me barazim pa fola ndeshja mes Shqiperise dhe Çekise ne Air Albania. Ne minuten e 17 Bajrami shfaqet rrezikshëm në zonën kundërshtare. Gjithsesi, të vëmendshëm çekët. Ne te 45-ten minute Balliu hedh një krosim në zonë dhe Laçi godet me kokë, por ndalet nga Kovar.Keshtu mbyllet me rezultatin 0-0 pjesa e pare.