Të gjitha çiftet që kanë planifikuar dasmën së afërmi duhet të presin. Kryeministri Edi Rama i kur u pyet se kur do të hapen lokalet e dasmave, kishte një këshillë për çiftet “Ose do të presin të bëjnë një dasmë të madhe ose një të vogël online me njëri tjetrin dhe pastaj do të presin kur të vijnë e madhja, ose do të bëjnë si do të bëjnë dhe do të presin.

Rëndësi ka dashuria, dhe fakti që duhet të durosh dhe pak dhe të kesh mundësi ta rishikosh vendimin deri sa të hapet zyra e gjendjes civile” tha Rama.