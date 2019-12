Alma Paja dhe Bamira Paja ne Gjorm te Kurbinit jane dy familje qe nuk kane marre ende asnje ndihme nga shteti pas demtimit te termetit qe pesuan banesat e tyre. Rasti ekstrem u be me dije nga aleanca per mbrojtjen e teatrit, pasi anetaret e ktyre familje jetojne nen plastmasë. Alma Paja eshte e semure dhe jeton me dy vajzat e saj ndersa edhe ilaçet ja ka siguruar aleanca per mbrojtjen e teatri.

Ne shume familje ne Gjorm dhe Fushe Gjorm te Kurbinit situata nga termeti eshte e rende ndersa familjaret kerkojne inspektim nga ana e eksperteve dhe strehim te pakten me çadra nga shteti