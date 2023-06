Kryeministri Edi Rama komentoi refuzimin e Albin Kurtit për asociacionin që Shqipëria ka hartuar për komunat serbe në veri. Rama tha se Kosova miminalisht duhej të thonte se do e shohim këtë draft. Ai thotë se në BE e Uashington, ata që e kanë parë këtë draft kanë vetëm fjalë të mirë

Unë nuk jam ariu, jam kryeministri i Shqipërisë, janë bërë edhe propozime të tjera, s’kam kërkuar ti i kujtm, as nuk im që ai draft të adaptohet pa e parë. Nuk pres që Vuçiç të thotë bravo as që ta pranojë, sepse kanë shkruar diku në një marrëveshje që do e bëjë një ekspertë menaxhimi që është me serb a ku di unë. Mimimalisht Kosova thotë do e shohim, ca problemi ka, merre shihe njëherë, mund të jetë komplet kot. Po iu siguroj që është top, se kam shkruar unë, e kanë bërë ekspertë të nivelit më të lartë botëror. Ata që e kanë parë në Paris. Berlin, kanë vetëm fjalë të mira. E keqja është që ka një pengesë psikologjike të fortë që ka të bëjë me natyrën e gjithë politikës së bërë nga të dy.