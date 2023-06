Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri me dije se do të ketë zgjedhje të parakohshme në komunat e veriut të vendit. Gjithashtu tha se do të ketë zvogëlim të pranisë së policisë së Kosovës duke përfunduar me pikën e 5-të ku drejtuesit e Kosovës dhe Serbisë të rikthehen në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli.

Propozimet e Kurtit nga pika 2 deri tek 5:

2-Do të zvogëlohet prania e policisë së Kosovës në veri të vendit.

3-Policia e Kosovës dhe KFOR-i të kryejnë vlerësime të përbashkëta të sigurisë për të garantuar ambient të sigurt

4-Qeveria e Kosovës do të shpallë zgjedhje të parakohshme në veri, të cilat do zhvillohen në

5-Kosova dhe Serbia rikthehen në dialogun e ndëmjetësuar nga Brukseli.