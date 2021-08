Në Afganistan kanë marrë një rrjedhë tjetër, në një kohë që tërheqja e trupave të NATO-s premtonte një forcim të qeverisë së vendit, ajo shënoi një rikthim triumfues të talebanëve.

Në një kohë që fitorja e tyre është e sigurtë emri që po lakohet më së shumti në media është ai i Abdul Ghani Baradar, lideri i cili çoi në fitoren e padiskutueshme të talebanëve dhe me shumë gjasa ai do të bëhet President i Afganistanit me largimin e Ashraf Ghani.

Abdul Ghani Baradar është udhëheqësi taleban I cili si për ironi të fatit është liruar nga një burg pakistanez me kërkesë të SHBA më pak se tre vjet më pare dhe tani është simbol I humbjes së luftës atje.

Ndërsa Haibatullah Akhundzada është udhëheqësi i përgjithshëm i talebanëve, Baradar është përgjegjësi i tij politik dhe fytyra më publike. Në një deklaratë televizive mbi rënien e Kabulit, ai tha se testi i vërtetë i talebanëve sapo kishte filluar dhe se ata duhej t’i shërbenin kombit.

Rikthimi i Baradarit në pushtet mishëron paaftësinë e Afganistanit për të shpëtuar nga prangat e së kaluarës së tij. Historia e jetës së tij është historia e konfliktit të pandërprerë dhe të pamëshirshëm të vendit.

Mullah Abdul Ghani Baradar u rrit në Kandahar, vendlindja e lëvizjes talebane. Ashtu si shumica e afganëve, jeta e Baradarit ndryshoi përgjithmonë nga pushtimi sovjetik i vendit në fund të viteve 1970, duke e shndërruar atë në kryengritës. Ai besohej se kishte luftuar krah për krah me klerikun me një sy Mullah Omar.

Të dy do të themelonin lëvizjen talebane në fillim të viteve 1990 mes kaosit dhe korrupsionit të luftës civile që shpërtheu pas tërheqjes sovjetike.

Pas rënies së talebanëve në 2001, Baradar besohet të ketë qenë në mesin e një grupi të vogël kryengritësish që iu drejtuan udhëheqësit të përkohshëm Hamid Karzai me një letër që përshkruante një marrëveshje të mundshme, ku militantët të njihnin administratën e re.

Ai u arrestua në Pakistan në vitin 2010, Baradar u mbajt në paraburgim derisa presioni nga Shtetet e Bashkuara dhe kërkesa e presidentit Trump bëri që ai rë lirohert në 2018 dhe u zhvendos në Katar.

Baradar nënshkroi marrëveshjen e Dohas me SHBA në Shkurt 2020, në atë që administrata Trump e përshëndeti si një përparim drejt paqes, por që tani duket thjesht një trik përfundimtar për të arritur drejt fitores totale të talebanëve.

Marrëveshja e Shteteve të Bashkuara dhe talebanëve për të mos luftuar njëri-tjetrin duhej të pasohej nga bisedimet për ndarjen e pushtetit midis talebanëve dhe qeverisë së Ashraf Ghanit. Ato bisedime u tejzgjatën dhe tani është e qartë se Baradar dhe talebanët po luanin për kohë, duke pritur që amerikanët të largoheshin dhe përgatitnin një ofensivë përfundimtare.