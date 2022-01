Ndodhemi në një kohë ku suksesi dhe fama maten nga publiciteti dhe shikueshmëria në Instagram.

Por kush është mbretëresha dhe mbreti i Instagramit në Shqipëri?

Bora Zemani duket se ka zbritur nga fronti i mbretëreshës së Instagramit moderatoren e njohur Luana Vjollca, e cila edhe pse ka 2 milionë ndjekës në Instagram nuk ka shikueshmërinë dhe interaktivitetin që Bora Zemani me 994 mijë ndjekës ka aktualisht.

Duket se te qenurit ne vemendje me historine e dashurise me Donald Veshajn Bora filloi te kete nje rritje te ndjekesve te rinj, sidomos pas hyrjes ne Big Brother. Por me interesante eshte rritja drastike e ndjekësve te Bores pas ndarjes me aktorin ku mbeshtetja per moderatoren u perkthye ne mijera ndjekes.

Sipas ekspertit të marketingut digjital, Arnold Zoto, mbretëresha e Instagramit është Bora Zemani, ndërsa Noizy është mbreti.

Zoto thotë se suksesi në Instgram nuk matet më nga numri i ndjekësve dhe pëlqimet që merr një personazh, suksesi matet nga engagments, pra angazhimet dhe se sa aktivë janë ndjekësit në profilin e një personazhi.

“Mbretëresha e Instagramit për momentin është Bora Zemani. Noizy është mbreti. Kanë shumë shikueshmëri, janë 2 me të fuqishmit në Instagram. Në 2022 nuk do jenë në fokus numri i likes (pëlqimeve) dhe numri i followrsave por rëndësi ka engagments, angazhimi që kanë të tjerët në faqen tuaj.”- tha ai.