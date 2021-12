Malta këtë javë do të jetë vendi i parë evropian që do ta legalizojë kultivimin dhe posedimin e kanabisit për përdorim personal.

Posedimi i mbi 7 gramë marihuanë, do të jetë legal për personat e moshës mbi 18 vjet, e do të lejohet kultivimi edhe i katër lloj bimëve tjera. Pas votimit në Parlamentin e Maltës që planifikohet të ndodh të martën, ligjin thuhet se do ta nënshkruaj presidentja.

E kjo lëvizje e Maltës, shtetit më të vogël anëtare e BE-së, do të duhej që brenda vitit të ardhshëm të sillte reforma në mbarë Evropën.

Gjermania së fundmi ka paralajmëruar se do të rregulloj tregun e kanabisit, e ngjashëm ka paralajmëruar edhe qeveria zvicerane, ajo e Luksemburgut dhe Holandës. Në Itali planifikohet referendumi sa i përket kësaj çështje.

Përtej oqeanit, Kanadaja, Meksika dhe 18 shtetet amerikane kanë miratuar ligje të ngjashme.