Zelanda e Re njoftoi një udhërrëfyes të ri që do të lehtësojë masat e koronavirusit për të vaksinuarit plotësisht, pasi 90% e popullsisë mori dy vaksina kundër koronavirusit.

Kryeministrja Jacinda Ardern tha se fillimisht nuk ishte e gatshme të vendoste një objektiv vaksinimi.

“Ne nuk donim që askush të mbetej pas”, theksoi Arden.

“Delta e bëri shumë të vështirë ruajtjen e strategjisë sonë të eliminimit. Tentakulat e saj arritën në komunitetet tona dhe e bënë të vështirë lëkundjen e saj”, shtoi ajo.

Ajo theksoi se një sistem i ashtuquajtur “semafor”, i bazuar në numrat e rasteve dhe mënyrën se si sistemi i kujdesit shëndetësor qe trajton problemin do të funksionojë pasi të arrihet qëllimi i vaksinimit, duke lejuar kompanitë që më parë konsideroheshin me rrezik të lartë të hapen plotësisht për klientët e vaksinuar në jeshile dhe portokalli dhe të vazhdojnë të funksionojnë me disa kufizime në të kuqe.

”Kompanitë do të jenë në gjendje të zgjedhin të hapen për të pavaksinuarit, por nëse e bëjnë këtë, ato do të vazhdojnë të përballen me disa kufizime për të shtypur virusin midis atyre që kanë më shumë gjasa ta kenë atë”, tha Ardern.

Aktualisht, kompanitë që i nënshtrohen kufizimeve të Covid-19 mund të operojnë vetëm pa kontakt dhe ka kufizime për takime të tilla si funeralet dhe dasmat.

Ardern tha se plani i ri do të bënte që Zelanda e Re të ecë përpara në mënyrë të sigurtë, por tha se do të thotë se ”vendi do të shohë më shumë raste të koronavirusit në komunitet se më parë”.