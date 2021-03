Presidenti Ilir Meta shkruan në “Facebook” se 25 prilli do të jetë dita e rizgjimit të demokracisë dhe një festë e madhe e demokracisë.

Në mesazhin e tij të ashpër, Krue i Shtetit paralajmëron se kushdo që do tentojë të prishë festën, duhet të ketë parasysh se do të bëhet kurban i kësaj feste.

“Kush kërkon t’jua prish festën, duhet të ketë parasysh se nuk do të ndiejë askush keqardhje që do të bëhet KURBANI i kësaj feste. 🇦🇱 Jam i sigurt se 25 prilli është dita e rizgjimit të demokracisë dhe do të jetë një FESTË E MADHE E DEMOKRACISË. Shpresoj, që të gjithë shqiptarët të bashkohen në këtë festë. Kush kërkon t’jua prish festën, duhet të ketë parasysh se nuk do të ndiejë askush keqardhje që do të bëhet KURBANI i kësaj feste. 🇦🇱”, shkruan Meta.