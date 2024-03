Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën në sferën sentimentale situata nuk është aq e keqe, në të vërtetë me të lindurit nën shenjat e Peshores dhe Bricjapit mund të krijohet një harmoni e bukur. Të martën ka një agjitacion (pozitiv) me Saturnin që është në anën tuaj!

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën kushtojini vëmendje në dashuri sepse Hëna është përballë, më mirë të prisni pak. Për sa i përket punës, ata që kërkojnë pavarësi duhet të merren me të kaluarën. Tani ju duhet shumë kohë dhe punë për të bërë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën tani jeni në gjendje të zgjidhni një herë e mirë një problem që ju shqetëson prej disa kohësh. Për sa i përket punës, një zgjidhje po vjen. Do të mund të ngriheni përsëri pas jo-ve. Shumë jo të marra.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën periudha që po kaloni premton gjëra të mëdha me Hënën në krah: lajme në horizont në sferën sentimentale. Për sa i përket punës, planetët janë me ju dhe nuk do të mungojnë mundësitë: hajde, periudha është e shkëlqyer!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën në dashuri duhet të shmangni konfliktet, përpiquni të gjeni zgjidhje. Beje tani. Për sa i përket punës, nuk mund të izoloheni. Do t’ju duhet të luftoni për atë që dëshironi vërtet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën ka ardhur koha të përballeni me diskutime, bëni kujdes sepse e mërkura dhe e enjtja do të jenë ditë të rëndësishme dhe të rënda. Për sa i përket punës, kushtojini vëmendje problemeve që do të zgjidhni. Por nuk do të keni asnjë problem, dini të menaxhoni gjithçka me qetësi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën lajme të mira në dashuri. Hëna nuk është kundër dhe ju do të jeni optimistë. Sa i përket punës, fatlumët do marrin një telefonatë të këndshme dhe të papritur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën ka ende pak agjitacion në dashuri. Do të duhet të përpiqeni të mos dëshironi dy persona në të njëjtën kohë, të lini pas një marrëdhënie obsesive, të sëmurë. Për sa i përket punës, kushtojini vëmendje parave. Jupiteri është me ju, shikoni përreth dhe merreni.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën do të mund të gjeni një zgjidhje veçanërisht sepse Hëna, e cila është në shenjën tuaj, do t’ju ndihmojë jo pak. Për sa i përket punës, dita premton gjëra të mëdha. Sigurisht që nuk ju mungojnë idetë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën në dashuri kjo ditë premton gjëra të mëdha, ndër të tjera Hëna nga data 25 mars do të jetë në anën tuaj dhe gjithçka do të përmirësohet. Sa i përket punës, favorizohen projekte të reja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën në dashuri nuk keni pikë të qëndrueshme, nuk keni spiranca. Ka pak pasiguri shumë. Për sa i përket punës, kushtojini vëmendje tensioneve dhe shqetësimeve. Gjithçka do të zgjidhet, por duhet qetësi dhe qetësi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën në orët e ardhshme thjesht duhet ta lini veten të shkojë drejt dashurisë dhe emocioneve të bukura, veçanërisht nëse ka një person që ju intereson vërtet. Kjo është një periudhë ndryshimesh të mëdha. Mos mendoni për të kaluarën, duhet të ecni përpara me guxim.