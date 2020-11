Një nga krijuesit e vaksinës, profesor Ugur Sahin, bashkë-themelues i BioNTech,tha se Efekti i vaksinës së re COVID-19 do të ndihet më shumë gjatë verës së ardhshme dhe jeta jonë duhet të kthehet në normalitet deri në dimrin e ardhshëm.

Javën e kaluar, BioNTech dhe Pfizer njoftuan se analizat paraprake kishin treguar se vaksina e tyre ishte efektive në 90 përqind të rasteve, për aq sa mund të parandalonte zhvillimin e simptomave të COVID-19. Rreth 43,000 vullnetarë morën pjesë në testet që ata kryen.

Në një intervistë për BBC, profesor Sahin, tha se ishte i bindur se vaksina do të zvogëlojë transmetimin e virusit midis njerëzve dhe do të parandalojë zhvillimin e simptomave tek njerëzit që vaksinohen. Ai shtoi se është gjithashtu e mundur që vaksina të përgjysmojë transmetimin e virusit, gjë që do të ishte me rëndësi të madhe.

“Unë kam shumë besim se transmetimi njerëzor i virusit do të reduktohet falë një vaksine kaq efikase, ndoshta jo me 90 përqind, por mbase me 50 përqind, por nuk duhet të harrojmë se edhe një përqindje e tillë mund të rezultojë në një ulje dramatike të përhapjes së mëtejshme të pandemisë”, tha ai.

Profesor Sahin beson se do të duhet më shumë kohë për të normalizuar jetën përsëri.

Nëse gjërat vazhdojnë të zhvillohen mirë, vaksina duhet të fillojë të shpërndahet “në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm”.

Ai theksoi se beson se është e nevojshme që të gjitha programet e imunizimit të përfundojnë përpara vjeshtës së vitit të ardhshëm,

Ai gjithashtu tha se nuk dihet ende se sa do të zgjasë imuniteti i një personi pasi ajo të marrë një dozë të dytë të vaksinës.

Sahin gjithashtu tha se “efekti kryesor anësor” që shkencëtarët deri më tani kanë vërejtur është vetëm dhimbja e butë deri e moderuar në vendin e injeksionit, e cila zgjati për disa ditë, dhe disa vullnetarë morën një temperaturë të butë deri të moderuar, e cila gjithashtu zgjati për një kohë të shkurtër.