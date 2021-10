Qeveria e Luksemburgut ka vendosur që të lejojë të rriturit të rrisin deri në katër bimë kanabisi në shtëpitë dhe kopshtet e tyre, duke u bërë kështu shteti i parë në Evropë që lejon prodhimin dhe konsumimin e drogës. Njoftimi i të premtes nga qeveria e Luksemburgut u tha se do të sjellë ndryshime thelbësore në qasjen e vendit ndaj përdorimit dhe kultivimit rekreativ të kanabisit në dritën e dështimit të ndalimit për të penguar përdorimin.

Sipas legjislacionit, njerëzit e moshës 18 vjeç e lart do të jenë në gjendje të kultivojnë ligjërisht deri në katër bimë kanabisi për familje për përdorim personal. Megjithatë, sipas një zbutjeje të ligjit, konsumimi dhe transportimi i një sasie deri në 3 gram nuk do të konsiderohet më vepër penale, por e klasifikuar si kundërvajtje.

Gjobat do të reduktohen deri në 25 euro për posedim nën 3 gram, nga 251 euro në 2500 euro sot. “Mbi tre gram, asgjë nuk ndryshon, ju do të konsideroheni një tregtar,” tha Tamson. “Asgjë nuk ndryshon për shoferët e makinave: ka ende zero tolerancë.”