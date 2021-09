Shfaqja e serialit spanjoll ” La Casa de Papel ” shkaktoi një ndjesi globale, duke tërhequr miliona shikues në të gjithë botën që nga sezoni i parë, në 2017. Ka ardhur koha që adrenalina të fluturojë pasi fillon sezoni i pestë dhe i fundit i serialit.

Ai do të përbëhet nga pesë episode, me sloganin e grabitësve më të dashur të ekranit të vogël, ” Liri a Vdekje “.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1. premieres this Friday! Here's a rundown of the new episode titles pic.twitter.com/ucKJqL1tkB

— Netflix (@netflix) August 30, 2021