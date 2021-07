Laçi nuk është as hirushe e as një surprizë e madhe, janë thjeshtë një ekip perfekt në çdo detaj, një ekip me një buxhet shumë të vogël por me një shpirt shumë të madh. Ekipi i Shpëtim Duros vë në jetë një mrekulli shumë të bukur, thyen çdo parashikim dhe çdo tabu duke u kualifikuar për herë të parë në raundin e tretë të një turne evropian si Conference League.

Bardhezinjtë jo vetëm që rezistuan përballë ekipit të Craivoa po në fushë nuk ishin as inferior, përkundrazi, bënë lojën e tyre, duke i shkruar shumë herë pranë edhe golit të avantazhit.