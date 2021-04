Vllaznia do të luaj në një përballje të vështirë në transfertë me Laçin, ekip rival për titullin kampion. Për kuqeblutë ndeshja me Laçin mbetet një nga më të rëndesishmet pasi është e vetmja skuadër të cilën nuk kanë mundur ta mposhtin këtë sezon. Trajneri i shkodranëve, Thomas Brdariç thekson se ka besim te ekipi pasi kanë punuar shumë për këtë përballje.

Përveç përballjes në kampionat Vllaznia do të ketë një përballje tjetër me kurbinasit për kupën e Shqipërisë në gjysmëfinale por për trajnerin Brdariç me rëndësi është ndeshja e nesërme e kampionatit.

Ndërkohë mesfushori i kuqebluve Fjoart Jonuzi thekson se ekipi do të luaj për 3 pikët por dhe një barazim në Laç do të cilësohet pozitiv.

Ndeshja Laçi-Vllaznia do të luhet këtë të shtunë më 10 prill në orën 16:00 në Laç, takim i vlefshëm për javën e 27 të kampionatit shqiptar.