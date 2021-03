I dërguari i BE për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka folur pas bisedës me kryeministrin e ri Albin Kurti.

Lajçak thotë se BE është gati të mbështesë axhendën ambicioze të qeverisë Kurti ll.

Po ashtu ai thotë se pret bashkëpunim për dialogun Kosovë-Serbi, ndërkohë që Kurti ka deklaruar para dhe pas zgjedhjeve se kjo nuk është çështje prioritare e qeverisë.

STATUSI NGA MIROSLAV LAJÇAK

Urime Albin Kurti për zgjedhjen e tij si Kryeministër i Kosovës! BE-ja është e gatshme të mbështesë axhendën e tij ambicioze dhe unë pres që bashkëpunimi ynë i ngushtë, gjithashtu në Dialog, për Kosovën dhe qytetarët e saj.

Congratulated Albin Kurti on his election as Prime Minister of Kosovo! EU stands ready to support his ambitious agenda and I am looking forward to our close cooperation, also on the Dialogue, for Kosovo and its citizens.

