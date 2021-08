Paris Saint-Germain do të përballet me Strasburgun për ndeshjen e dytë të Ligue 1 (14/8, 22:00) pa Lionel Messin në dispozicion.

Sipas deklaratave të trajnerit të tij, Mauricio Pochettino, mbetet e panjohur për momentin kur ai do t’i bashkohet misionit të ekipit të tij të ri për të bërë debutimin e tij.

Trajneri argjentinas foli publikisht për herë të parë për transferimin e Leos dhe çfarë ndryshoi ardhja e tij në klub, ai u vendos në listën joreale të ekipit dhe cili do të jetë sekreti për të gjithë yjet që të punojnë në mënyrë harmonike dhe të vendosin si prioritet për të pritur legjendën 34-vjeçare sipas nevojës derisa të jetë gati për të luftuar.

“I gjithë klubi dhe tifozët janë të ngazëllyer për transferimin e tij. Çdo trajner dëshiron të trajnojë më të mirët për të ngritur nivelin e ekipit. Ardhja e tij solli një energji të veçantë që të gjithë mund ta ndiejnë. Ne e dimë që Messi është unik. Lojtari më i mirë ose një nga më të mirët në botë. Ashtu si Killian Mbappe. Ne duhet t’i bashkojmë ato për të krijuar diçka të rëndësishme “- tha ai.

I pyetur se kur do të debutojë Mauricio Pochettino tha:

“Sot ai bëri seancën e tij të dytë stërvitore pas finales së Kupës së Amerikës. Prioriteti ynë për Messin është të ndihet më mirë dhe më mirë, do të shohim kur ai do të jetë gati për të luajtur.”

Lidhur me treshen e sulmit Messi-Neymar-Mbappe ai tha se duhet të ndërtojmë një ekip që do të shkëlqejë dhe që do të jetë në gjendje të përballojë çdo sfidë.

“Ne do të shkojmë hap pas hapi, do të shohim sisteme të rregullta dhe të gjitha lëvizjet e tyre, do të duhet kohë. Ne i konsiderojmë opsionet dhe mundësitë e ndryshme. Kemi lojtarë të mëdhenj. Ne duhet të ndërtojmë një ekip që do të shkëlqejë dhe që do të jetë në gjendje të përballojë çdo sfidë. Ne duhet ta vendosim të gjithë këtë talent që kemi në shërbim të ekipit, për ta kthyer talentin individual në një ekip ”.