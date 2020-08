Mjeku epidemiolog, Ilir Alimehmeti, ka botuar në ‘Facebook’ të dhënat e një studimi të kryer nga Qendra për Kërkimin e Survejancën e Imunizimit të NSW-Australi, sipas të cilit konkludohet se transmetimi i virusit në institucionet arsimore është i kufizuar.

Të dhënat, sipas mjekut shqiptar, tregojnë se transmetimi në institucione arsimore mund të vazhdojë të qëndrojë i kufizuar, nëse: rritet ndërgjegjësimi komunitar, implementohen strategjitë e higjienës, qëndrohet në shtëpi kur janë të pranishme simptomat, testohet herët dhe kryhet gjurmimi i kontakteve.

Mesazhi i mjekut:

❗Lajm i mirë mbi nxënësit miqtë e mi!

🇦🇺 Në shtetin New South Wales të Australisë (popullatë 7.54 milionë banorë), evidentohet se trasmetimi nëpër shkolla është krejtësisht i kufizuar deri më sot.

❓Pse ka rëndësi Australia?

Dy arsye:

👉 Shkollat janë të hapura që më 29 Prill në Australi.

👉 Periudha prill-korrik në Australi i përkon stinës së vjeshtë-dimrit.

🌏 Këto të dhëna mund të informojnë hemisferën veriore mbi çfarë do të ndodhë në vjeshtë-dimër kur të hapen shkollat!

🇦🇺 Qendra Kombëtare për Kërkimin dhe Survejancën e Imunizimit të NSW-Australi (NCIRS), organi zyrtar për survejancën e COVID-19, publikoi këto gjetje:

👉 Periudha e mbuluar nga raporti: 10 Prill – 03 Korrik 2020.

👉 6 individë (4 nxënës dhe dy mësuese) në 6 shkolla të ndryshme ishin raste primare të infektuara me COVID-19.

👉 521 individë (459 nxënës dhe 62 mësues) u zbuluan nga hetimi epidemiologjik si kontakte të ngushta të 6 personave të infektuar.

👉 319 (61.2%) kontakte të ngushta u testuan me RT-PCR (“tamponi”).

👉 44 (8.4%) kontakte të ngushta u testuan me testet serologjike (“antitrupa anti-SARS-CoV-2”).

✅ ASNJË NGA 521 KONTAKTET E NGUSHTA NUK U INFEKTUA!

✅ ASNJË I VETËM!

Përfundimet e NCIRS:

👉 U gjetën 3 shkolla fillore, 2 shkolla të mesme (viti 7-12) dhe një kopësht me raste primare të COVID-19, nga të cilët 2 ishin mësues dhe 4 ishin nxënës/fëmijë.

👉 Ndër 521 kontaktet e ngushta nuk pati asnjë evidencë për transmetim sekondar.

👉 Studimi unë i mëparshëm (Term 1), i publikuar në The Lancet Child and Adolescent Health, tregoi se transmetimi në institucione arsimore është i kufizuar.

👉 Survejanca e vazhdueshme është e rëndësishmë pasi është demonstruar se mund të ndodhin raste infektimi brenda institucioneve arsimore, veçanërisht nëse infeksioni nuk zbulohet dhe nëse ekspozimi është i gjatë.

👉 Të dhënat tona nga Term 2 evidentojnë se transmetimi në institucione arsimore mund të vazhdojë të qëndrojë i kufizuar, nëse:

✔ rritet ndërgjegjësimi komunitar,

✔ implementohen strategjitë e higjienës dhe të mitigimit,

✔ qëndrohet në shtëpi kur janë të pranishme simptomat,

✔ testohet herët dhe kryhet gjurmimi i kontakteve.

Rrini të qetë për fëmijët por vazhdoni masat mbrojtëse, sidomos për të moshuarit dhe të sëmurët kronikë!

Dr. Shk. Ilir Alimehmeti

Epidemiolog Klinik