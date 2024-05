Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten ky është një fillim i bukur i muajit për dashurinë që do të jetë protagoniste e jetës suaj, veçanërisht në dy javët e para të qershorit. Marsi dhe Jupiteri janë në shenjë dhe ndihmojnë si në dashuri ashtu edhe në punë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten përpiquni të shfrytëzoni ndikimin e Venusit në jetën tuaj dhe mos qëndroni kot. Në punë është Saturni i cili ju vë paksa në vështirësi por do arrini ta kapërceni këtë periudhë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten lajme të rëndësishme po vijnë në dashuri por do t’ju duhet të prisni deri në gjysmën e dytë të muajit. Ka shumë gjëra për të bërë në punë, ndaj përveshni mëngët. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten nëse keni qenë në një lidhje prej disa kohësh, mos e gërmoni të kaluarën, por shikoni përpara. Në punë do ikin njëherë e mirë të gjitha hijet dhe ndikimet negative të kohëve të fundit. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten kjo ditë është shumë e dobishme për të kuptuar pikat e forta dhe të dobëta të marrëdhënies suaj. Në punë jeni në një fazë rikuperimi. Nëse ka pasur grindje dhe debate, do të dini të arrini gjëra të mëdha në dashuri.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten qielli të ndihmon të menaxhosh më mirë ndjenjat dhe në punë do të mund të bësh zgjedhje që do të rezultojnë të jenë të duhurat. Nga ana tjetër, dhunti nuk ju ka munguar kurrë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë dhe do të ketë mundësi të shkëlqyera në çdo fushë. Asgjë nuk guxoi asgjë nuk fitoi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten më në fund do të mund të rikuperoni në dashuri pas një periudhe problematike. Në punë, megjithatë, do të duhet të mësoni të menaxhoni ritme të reja dhe detyra të reja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit, në fakt përveshni mëngët dhe do të shihni se gjithçka do të funksionojë. Me pak fjalë, veshët e shpuar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten qielli fton durim në dashuri dhe në punë, përkundrazi, mendimet duhet të drejtohen drejt projekteve stimuluese. Por gjithçka do rrjedhe mirë dhe do shkojnë punët për së mbari.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten në këtë periudhë do të mund të zyrtarizoni atë që dukej si një histori sipërfaqësore. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Në punë vijnë kthesa interesante. Ndoshta një rritje rroge ose karriere. Ndoshta një biznes i ri për të vazhduar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten dyshimet kthehen në dashuri, por gjithmonë duhet të sqarojmë se si janë gjërat për të shmangur keqkuptimet. Mund të ketë një rikuperim të mirë në punë. Jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe dëshironi stimuj të rinj dhe të jeni më ambicioz. Bëhuni të zënë, përndryshe gjithçka që ju duhet të bëni është të shikoni të tjerët që bëjnë karrierë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ka pak tension në dashuri, por duhet të kuptojmë se çfarë nuk shkon. Në punë, shmangni të qenit shumë polemikë dhe fokusohuni në atë që mund të rregullohet dhe bëhet më mirë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten shikoni përreth nëse jeni beqar sepse një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. Në punë është një periudhë e shkëlqyer plot mundësi të reja. Më në fund do të keni kënaqësinë që meritoni pas muajsh të vështirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.