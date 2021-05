Portieri legjendar i Juevntusit, Gianluigi Buffon do të largohet në fund të këtij sezoni nga ekipi bardhezi. Buffon ka deklaruar se e ardhmja e tij është e qartë dhe e përcaktuar dhe se tashmë do të largohet nga Torino.

Për më tepër ai thotë se Juventusi ka arritur në fund të një cikli.

Buffon është 43 vjeç dhe ka luajtur për Juventusin për 20 vite, me një ndërprerje 1-vjeçare tek PSG. Ai ka fituar thuajse gjithçka si me Juventusin dhe me Italinë, përveç Champions League, të cilin duket se i ka ngelur peng.