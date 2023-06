Deputeti i PD-së Ervin Salianji e akuzon ish-kreun e PD-së Lulzim Basha për frymëzimin e dhunës. Duke iu referuar zhvillimeve të fundit në PD-në zyrtare, pasi ditën e djeshme pati debate të forta si dhe sulme e kërcënime ndaj deputetëve, Salianji deklaron se Lulzim Basha nuk është larguar asnjë ditë, ka përdorur truke për t’u zvarritur pavarësisht se nuk ka as mbështetje, as elektorat dhe as parti!

Sipas tij, e vetmja risi nga e djeshmja ishin pamjet e dhunshme, presioni, shantazhi dhe fyerjet ndaj deputetëve të PD që mendojnë ndryshe, por që e kanë mbështetur maksimalisht LB dhe që tregojnë katandisjen e një njeriu që u mbështet si shpresa e PD dhe përfundoi në fatkeqësinë e demokratëve!

Deputeti i PD apelon se demokratët duhet të ndahen me forcë nga kjo sjellje që po vazhdon të dëmtojë shpresat e demokratëve dhe të shoqërisë!

POSTIMI I PLOTË

Langaraq me Ramën, gangster me demokratët që e mbështesin!

Siç e kam paralajmëruar prej më shumë se një viti LB nuk është larguar asnjë ditë, ka përdorur truke për t’u zvarritur pavarësisht se nuk ka as mbështetje, as elektorat dhe as parti!

E vetmja risi nga e djeshmja ishin pamjet e dhunshme! Pamjet me dhunë verbale, presion, shantazh dhe fyerje ndaj deputetëve të PD që mendojnë ndryshe, por që e kanë mbështetur maksimalisht LB tregojnë katandisjen e një njeriu që u mbështet si shpresa e PD dhe përfundoi në fatkeqësinë e demokratëve!

Dhuna e inspiruar nga LB ndaj demokratëve bëhet dhe më e rëndë kur mendon që për 10 vite me radhë sjellja ndaj Ramës dhe bandave të tij ka qenë prej të përuluri si langaraq!

Sjellja prej despoti, tentativa për pronësinë e kolibes, dhuna, gjuha dhe veprimet bien ndesh me vlerat perëndimore dhe euroatlantike, përfaqësojnë hiç më pak se putinizimin e kulturës politike!

Demokratët duhet të ndahen me forcë nga kjo sjellje që po vazhdon të dëmtojë shpresat e demokratëve dhe të shoqërisë!