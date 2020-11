Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, ripërsërit edhe njëherë thirrjen për politikën shqiptare se Gjykata Kushtetuese duhet të jetë funksionale brenda këtij viti.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ku përshëndet mbledhjen e djeshme të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ambasadorja Kim thekson se të gjitha palët duhet të vazhdojnë të lëvizin me urgjencë.

“Mbledhja e djeshme KED tregon bashkëpunimin e KED, Presidencës dhe Parlamentit për të vepruar me urgjencë në përputhje me opinionin e Komisionit të Venecias. Ai sjell një hap më afër një Gjykatë Kushtetuese deri më 31 dhjetor 2020. Palët përkatëse duhet të vazhdojnë të lëvizin me urgjencë”, thekson ambasadorja.

Yesterday’s JAC meeting shows cooperation of JAC, Presidency & Parliament to act with urgency in accordance w/Venice Comm opinion. It brings 🇦🇱 one step closer to a functioning Const’l Court by 12/31. Relevant parties should continue to move with urgency. https://t.co/p9idnIR9f4 https://t.co/T1EvjB5J4d

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) November 27, 2020