580-vjetori i Besëlidhjes së Lezhës do të kremtohet në një mënyre të veçantë.Qyteti është veshur me dekorin festiv për të qenë gati të shtunen e 2-marsit, ku janë parashikuar të organizohen njësërë veprimtarish, me pjesmarrjen e autoriteteve të larta nga të gjitha trevat shqipfolese.

Përmes një mesazhi drejtuar qytetareve kryebashkiaku i Lezhës Pjerin Ndreu, ka zbuluar detajet e kësaj veprimtarie që do të organizohet në nderim të kësaj ngjarje të rëndësishme.