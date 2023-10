Ky kontenjer është streha e vetme e familjes Malaj në lagjen “Skëndërbeg” të qytetit të Lezhës.Brenda tij jetojnë 3 kuror pjestarë të kësaj familje rome.

Teksa tregon vështiresitë që po përballen, kryefamiljari Myslim Malaj thotë se jetesa në këto kushte është mjaft e vështire, pasi ambjenti brenda kontenierit është i kufizuar dhe gjatë dimrit ka shumë lagështire.

Të vendosur prej 9 vitesh nga bashkia në këtë kontenier, familja Malaj kërkon strehim me kushte më të mira, pasi me të ardhurat që kanë nuk po mund të sigurojnë as jetesen.

Në situatë të ngjashme ndodhen 8 familje rome dhe egjiptiane në qytetin e Lezhës të cilët në vitin 2016 u strehuan provizorisht në kontenier, e që prej asaj nuk kohe nuk u gjet asnjë zgjidhje tjeter për ta.