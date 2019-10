Familja Lekaj prej 3 anetaresh nga fshati Merqi i Lezhes ndodhet ne veshtiresi te medha ekonomike. Eshte nje realitet i hidhur per kryefamiljarjen Marte Lekaj ku fati i ka rezervuar gjithe peshen e familjes pasi bashkeshorti u nda nga jeta nga nje semundje e rende 8 vite me pare.

Treret dhe tjegullat e baneses, rrezikojne anetaret e kesaj familje, ndersa lageshtira dhe i ftohti deperton kudo, pasi nuk ka dyer dhe as dritare

Ajo qe ja veshtireson me shum jetesen kesaj familje, jane borxhet e shumta qe janë marre për tu ushqyer.

Kryefamiljarja thote se shpesh here tryeza eshte bosh.

Tre anetaret e kesaj familje jetojne me kete realitet me shpresen se dikush do ti ndihmoje pas publikimit ne Star Plus, per ti nxjerre nga situata dramatike ku kalojne ditet e jetes se tyre.Ne familjen Lekaj duket se varferia ka fituar cdo beteje dhe jeta tyre eshte kthyer ne një burg pa mure .