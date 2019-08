Makthi i permbytjeve gjate dimrit por edhe pluhuri ne vere nuk do te jene me shqetesimi i banoreve te bllokut 11.2 hektare ne Lezhe.

Nderhyrja kaq shume e pritur u be nga Bashkia per te zgjidhur nje problem shume vjecar ndersa zona do te kete nderhyrje edhe sa i takon sinjalistikes qe garanton levizjen e mjeteve dhe kembesoreve.

Enver Hafizi, Nenkryetari i bashkise Lezhe, tha se situata eshte krejt tjeter ndersa flet edhe per nderhyrje te tjera ne qytet qe vine sipas tij nga situata e favorshme ekonomike qe u krijua pas shlyerjes se borgjeve dhe miremenaxhimit te taksave.

Rehabilitimi i plote i infrastruktures se brendshme ne bllokun e banimit 11.2 hektare ne qytetin e Lezhes eshte nje investim i bashkise me fondet e saj ne vlere 12 milion leke te reja, por qe ka zgjidhur nje problem shume social per qindra banore te kesaj zone, ndersa vijohet me nbderhyrje edhe ne disa zona te tjera.