Hedhja e mbetjeve spitalore eshte kthyer ne nje rrezik te madh per jeten e banoreve te Tales ne Lezhe. Femijet jane ata qe jane me te prekur ndaj rrezikut te ketyre mbetjeve kancerogje e te hedhura ne vende te pa pershtatshme, ne pikat ku treten mbeturina, por qe per fat te keq nuk ka as kontenier.

Nje nga banoret e fshatit Tale te njesise administrative Shenkolle ndihet e rrezikur sa here kalon ne kete rruge, por me te rrezikuar jane te vegjlit qe nuk e dine per rrezikun qe ju kanoser. Ajo apelon qe organet kompetente te marrin masa sa me shpejt.

Ne kete rruge kalojne cdo dite femije dhe te rritur, ndaj dhe apelohet qe te merren masa per vendosjen e konteniereve dhe menexhimin e situestes nga specialistet e mjedisit si dhe ato te shendetesise.

Ligji shqiptar parashikon qe mbetjet spitalore te grumbullohen nga kompanite qe kontraktohen per trajtimin e tyre.