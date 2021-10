Teksa janë shtuar zërat e fortë pro anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, liderë të vendeve të Rajonit dhe krerë të lartë të Unionit do të mblidhen ditën e sotme në Samitin e Brdos në Slloveni.

I pranishëm do të jetë edhe kryeministri Edi Rama, i cili është nisur atje direkt pas vizitës në Spanjë, ku ishte i pranishëm për marrëveshje me universitetet prestigjioze.

Në këtë samit 27 shtetet anëtare të BE përfshire dhe skeptikët si Franca e Holanda, pritet të japin një mesazh të qartë pro nisjes zyrtare të negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Liderët e BE dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimorë pritet të takohen rreth orës 08:40, për të vijuar më pas me Samitin.

Dje, në ditën e parë të Samitit, krerët e lartë të BE dhanë mesazhe të forta duke rikonfirmuar unitetin e Unionit.

“Ne duhet të dëgjojmë njëri-tjetrin para se të forcojmë unitetin tonë, pasi qasja jonë e përbashkët është ADN-ja e Bashkimit Europian”, deklaroi dje për gazetarët presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel.

E pranishme në Samit, ditën e djeshme, ishte edhe kancelarja gjermane Angela Merkel.

Samiti i Brdos sot do të ketë në fokus të ardhmen e rajonit, por pritet të diskutohen edhe një sërë temash me interes ndërkombëtar si: marrëdhënia me Kinën, situata e pasigurt në Afganistan, marrëdhëniet e trazuara me SHBA-në për shkak të mosmarrëveshjeve me Francën për aleancën AUKUS në Paqësorin Jugor dhe rritja e çmimeve të gazit.