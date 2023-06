Sali Berisha ka reaguar për lirimin nga burgu të Saimir Tahirit.

‘U lirua me urdhër të Edi Ramës me ultimatum që Tahiri i çoi Ramës, ku i tha se përndryshe do të zbërthej të gjitha linjat kriminale të Olsi Ramës me bandat e Meksikës e me radhë, Tahiri ja dha këtë paralajmërim botërisht e zyrtarisht. Më në fund ai arriti ta mposhtë Edi Ramën i cili tani është i ngërthyer me aferën McGonigal.’- tha Berisha.