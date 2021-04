Vazhdon numërimi i votave preferenciale në rang vendi.

Sipas të dhënave të KQZ, sipas votave të numëruara deri në orën 08:00 në krye të listës është Taulant Balla me 21.591 vota, ndjekur nga Erion Braçe me 14.058 vota dhe Belinda Balluku me 12.102 vota.

Xhafaj dhe Rakipi të parët që thyejnë listën e PS në Tirane, ja kush rrezikon

Renditja 10 kandidatët më të votuar në rang vendi:

Kandidati Subjekt Vota

1. TAULANT BALLA PS 21,591

2. ERION BRAÇE PS 14,058

3. BELINDA BALLUKU PS 12,102

4. BLENDI KLOSI PS 11,982

5. BLEDAR ÇUÇI PS 11,932

6. FATMIR XHAFAJ PS 11,756

7.LULZIM BASHA PD-AN 11,745

8. SAIMIR HASALLA PS 11,515

9.NIKO PELESHI PS 11,479

10.EDI RAMA PS 11,412