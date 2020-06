Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, nga Apolonia ka vënë theksin se krimi në Shqipëri ka pësuar ulje, teksa ka theksuar se grupet kriminale në Shqipëri janë fuqizuar shumë prej kanabisit, e ndërsa ka pasur edhe një mesazh për bandat kriminale.

“Prej kanabisit janë fuqizuar individë kriminale, pastaj kanë kaluar në nivele më të larta të trafikut të heroinës, kokainës, prodhojnë krim, por edhe dëm të imazhit të vendit. Bëni çfarë të doni, nëse jua ka marrë Zoti mend, por dijeni se paratë do ju merren një ditë. Krimi nuk mund të jetë një biznes dhe duke përcjellë këtë mesazh besoj që do të kontribuohet në parandalimin e mëtejshëm të krimit, sepse në këtë rrugë ne mund t;ju japim të rinjve dhe të reja që nuk ia vlen.

Mund ta bësh një vilë nesër në rrugë kriminale, por rreziku që të ta marrin është shumë i lartë. Do i bëjmë shkolla, komisariate, qendra sociale, tani jemi në një lloj vështirësie të administrimit të tyre. Besoj fort që nëpërmjet këtij procesi, mesazhi që do përcillet do të jetë i fortë dhe i qartë për të rinjtë e këtij vendi kur të shohin se çdo të ndodh me jahtin, biznesin, e tjetrit. Krimi ka avancë të përkohshme, por garën e fiton shteti.

Shteti nuk lodhen kurrë, nuk i mbarojnë kurrë njerëzit, paratë, nuk është rrugë ajo që të rinjtë shpesh herë joshen ku aktorët e mëdhenj publik”, tha Lleshaj.

Nga takimi ku ishte me kryebashkiakët e qarkut Fier, Lleshaj foli edhe për Vettingun në Polici. “Do vazhdoj puna për Vettingun në polici, Vettingu nuk bëhet për policinë, por për punonjësit. Vetingu drejtohet ndaj individëve, jo policisë, individë që nuk mungojnë që mund të jenë përfshirë në punë që nuk duhet të përfshihen”, shtoi ministri.

Në fokus të deklaratës së tij ministri pati edhe situatën e krijuar nga koronavirusit, sipas së cilit është shumë herët për t’iu rikthyer jetës normale.

“Jemi ende herët për të kaluar në trajtën normale të jetës, fatkeqësi që ta zhbëjmë me pakujdesi atë që bënë, e rëndësishme bashkëpunimi i shtetit, por edhe i qytetarëve. E rëndësishme që qytetarët siç e bënë vetë karantinën, të bëhen bashkëpunues në këtë përpjekje të përbashkët që të mos zhbëjmë atë që bëmë”, tha Lleshaj.