Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka hedhur poshtë akuzat se qeveria po zhvendos votuesit e opozitës nga QV pa dijeninë e tyre, pak para zgjedhjeve të 25 prillit. Në një dalje për mediat, ministri tha se një gjë e tillë është jo e vërtetë, por mbi të gjitha edhe pamundur që të bëhet.

Lleshaj shtoi se lista e zgjedhësve do të publikohet në datën 5 tetor që do e faktoj se akuza të tilla janë krejtësisht të pabaza , teksa vuri theksin se qytetarët do të vazhdojnë të votojnë në qendrat përkatëse ku kanë votuar herën e fundit.

“Nuk ka asnjë lloj ndryshimi të qendrave të votimit për qytetarët. Asnjë! Dhe nuk do të ketë asnjë ndryshim arbitrar të qendrave të votimit. Në bazë të detyrimeve të Kodit Zgjedhor, ekstrakti i parë i listës së zgjedhësve do të publikohet pas disa ditësh, saktësisht më datën 5 tetor 2020, dhe të gjithë do kenë mundësinë tëverifikojnë këtë të vërtetë të thjeshtë”, tha Lleshaj.

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj ka hedhur poshtë të gjitha zërat se i ka paraqitur dorëheqjen kryeministrit Edi Rama. Ai ka theksuar se një lajm i tillë nuk është aspak i vërtetë.

Pyetje: Zoti ministër, zëra me peshë brenda ministrisë që drejtoni, por edhe nga zëra po ashtu të dala nga ekzekutivi, se ju i keni paraqitur dorëheqjen kryeministrit Edi Rama. Kjo do të thotë në njëfarë mënyre se brenda dikasterit tuaj ka vartës tuaj që nëse ju përgënjeshtroni lajmin e dorëheqjes, provojnë përplasje brenda kësaj ministrie. Cila është e vërteta juaj?

Përgjigje: Burimet e informacionit duhet të jenë të besueshme. Nuk është fare e vërtetë siç e shikoni jam këtu me ju në postin e ministrit të brendshëm. Natyrisht ka kudo persona që për arsye të ndryshme mund të japin deklarata që s’kanë të bëjnë me të vërtetën.