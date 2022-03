Britania e Madhe dhe BE mund të kenë të nevojshme të mirëpresin 15 milionë refugjatë ukrainas, nëse Vladimir Putin vazhdon fushatën e tij të përgjakshme të pushtimit. Kombet e Bashkuara kanë frikë se numri i njerëzve të zhvendosur nga pushtimi do të jetë tre herë më i lartë se sa pritej. Kjo do të thotë se Ukraina, me një popullsi prej 44 milionësh para pushtimit, do të zbrazet praktikisht nga gratë dhe fëmijët .

Ministrja zvicerane e drejtësisë Karin Keller-Sutter foli për parashikimet e OKB-së që një milion njerëz në javë mund të largohen, pothuajse të gjithë drejt Perëndimit. Më shumë se dy milionë janë larguar tashmë , duke përfshirë gjysmën e qytetarëve të kryeqytetit Kiev.

Në skenat e tmerrshme dje, një nënë u fotografua duke ngushëlluar vajzën e saj të mbështjellë me një pallto dhe batanije ndërsa priste pasi të kalonte kufirin për në Poloni .

Një djalë i ri po mbahej në shpinën e një burri në kufi, ndërsa një grua tjetër e mbajti fëmijën e saj brenda një kampi të improvizuar për gratë dhe fëmijët e tyre në Lviv.