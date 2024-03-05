Ministria e Shëndetësisë në Gaza, e cila udhëhiqet nga Hamas, ka deklaruar ditën e sotme se 30,631 palestinezë janë vrarë që nga fillimi i luftës në me izraelin.

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