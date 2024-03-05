LUFTA NË GAZA/ MBI 30 MIJË PALESTINEZË TË VRARË QË NGA FILLIMI I LUFTËS 05/03/2024 80 Ministria e Shëndetësisë në Gaza, e cila udhëhiqet nga Hamas, ka deklaruar ditën e sotme se 30,631 palestinezë janë vrarë që nga fillimi i luftës në me izraelin. BOTA NDODH EDHE KJO/ 62-VJEÇARI NGA GJERMANIA VAKSINOHET PLOT 217 HERË KUNDËR... 05/03/2024 FRANCA SHPALL ABORTIN TË DREJTË KUSHTETUESE, LIGJI MIRATOHET ME SHUMICË DËRRMUESE 04/03/2024 VIJOJNË VAKANCAT, GJERMANIA SËRISH “NË HALL” PËR MJEKË DHE INFERMIERË 04/03/2024 FRYMËZUESE/ 10 VJEÇARI SHQIPTAR NË ITALI LEXON LIBRA PËR GRUAN QË... 04/03/2024