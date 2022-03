Boris Johnson po mendon të shkojë në Kiev sa më shpejt të jetë e mundur për një takim personal me Presidentin Zelensky.

Sipas Daily Mail, me këtë udhëtim kryeministri britanik synon të tregojë mbështetjen për Ukrainën në luftën me Rusinë. Johnson u kërkoi zyrtarëve të tij që të studiojnë prakticitetin dhe vlerën e një udhëtimi në kryeqytetin ukrainas për bisedime me Zelensky.