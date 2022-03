Banesa të shkatërruara dhe rrënoja të shumta. Kjo është panorama e tanishme e shumicës së qyteteve në Ukrainë, e cila po vuan nga pushtimi i rusëve. Nënkoloneli Ihor Ovcharuk, ka treguar se çfarë përjeton në momentin kur shkon për të shpëtuar personat që gjenden nën rrënojat e banesave të shembura.

“Nuk ka gjithmonë kohë për t’i larguar të vdekurit para se të mbërri,” tha komandanti i skuadrës së bombave të Kharkivit teksa kontrollonte zonën e banimit të vijës së parë në lagjen Saltivka të qytetit, ndërsa zjarri me raketa jehoi nëpër rrugët e shkreta.

“Ose i përgjigjem një raportimi për një pajisje të pashpërthyer dhe zbuloj se jam i pari në një apartament ku të tjerët janë vrarë nga raketat që kanë shpërthyer.”

Ai ngriti supet ndërsa tingujt e luftës jehonin rreth tij dhe numëroi tre raste të fundit kur kishte gjetur trupat e grave të moshuara, tepër të pafuqishme për të kërkuar strehim në kohë, të shtrira në shtëpitë e tyre të raketuara.

Një herë, njerëzit e Ovcharuk, anëtarë të skuadrës elitare të Ekipit 14 UXB (bombë të pashpërthyer) të Kharkiv, u thirrën në një vend ku 25 ushtarë ukrainas ishin vrarë pasi një bombë kishte shembur një ndërtesë mbi ta.

“Ata janë ende duke i hequr trupat nga ai vend tani,” tha oficeri i asgjësimit të bombave. “Por puna ime është bomba. Nëse gjej njerëz të vdekur, unë telefonoj në vendndodhjen e tyre dhe vazhdoj me punën time duke defektuar çdo gjë që nuk ka shpërthyer. Unë po përpiqem të parandaloj vdekjen e më shumë njerëzve. Nuk mund të bëj shumë për ata që tashmë kanë shkuar.”

“Frika është e rëndësishme në punën tonë pasi pa të mund të bësh një gabim të lehtë duke u përpjekur të çaktivizosh një bombë,” tha ai. “Unë e njoh frikën dhe e mbaj atë, pa lejuar që të më pushtojë.”

24 anëtarët e Ekipit 14 në Kharkiv janë pjesë e shërbimit të kombinuar të urgjencës së qytetit, DSNS, i cili përfshin zjarrfikës dhe skuadra shpëtimi, të cilët po luftojnë çdo ditë për të shpëtuar të gjallët dhe të plagosurit, ose të rikuperojnë të vdekurit, nga një qytet që po rrotullohet. nën sulm të përhershëm ndërsa Rusia intensifikon sulmet e saj ndaj qendrave të popullsisë ukrainase .

Që nga fillimi i bombardimeve ruse të Kharkiv-it, qyteti është shndërruar në një vizion distopian të rrugëve dhe shesheve të braktisura, të kryesuara nga zhurma e frikshme e rrotullimit të raketave me shumë fuçi. Disa zona mbeten të paprekura, të tjera janë pluhurosur. E kërcënuar nga mundësia për t’u rrethuar dhe rrethuar, mes breshërive të artilerisë, popullsia ose ka ikur ose ka kërkuar strehim për të jetuar nën tokë. Vetëm më të dëshpëruarit dalin nga toka në kërkim të ushqimit ose furnizimeve, për t’u bashkuar me tufën e qenve të braktisur që enden rrugëve.

Shërbimet e urgjencës, skuadra e bombave dhe ekipet e shpëtimit, kryejnë punën e tyre në mes të tërbimit të luftës, duke ecur nëpër korridoret e spërkatur me gjakun dhe gjakun e viktimave, duke shkelur mbi rrënojat intime – fotografi familjare, letra dashurie, fustane të copëtuara dhe lodra për fëmijë – që janë shkrirë dhe shpërndarë me pluhurin dhe rrënojat e tërbimit të Putinit.

Shpëtuesi i identifikuar me emrin Horbikov, ka thënë:

“Ishte ekipi im që mori pjesë në shpëtimin e Yelenës. Të paktën ajo mbijetoi. Por ka një grua tjetër që unë veçanërisht dua ta shpëtoj, por nuk mundem – mamaja ime. Ajo është 75 vjeçe dhe e ngecur e vetme në një shtëpi në tokë të askujt në anën veriore të qytetit. Pa energji elektrike dhe pak ushqim. Unë nuk mund ta arrij atë. Askush nuk mundet. Ajo mori një telefonatë me mua mbrëmë para se bateria e celularit të saj të shkojë; asgjë që nga ajo kohë. Pra, unë shpëtoj ata që mundem, duke e ditur se nuk mund ta shpëtoj vetë nënën time.”