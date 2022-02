NATO do të mbajë një samit të jashtëzakonshëm virtual sot në16:00 me orën Kiev për të diskutuar situatën në Ukrainë. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar konferencë të jashtëzakonshme, pas Samitit të Jashtëzakonshëm që do të zhvillohet.

‘Pas Samitit të Jashtëzakonshëm të NATO-s që do të mbahet gjatë ditës, do të zhvillojmë një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp në orët e mbrëmjes, në varësi të përfundimit të Samitit.’- njofton Rama.

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha dje se aleatët nga Amerika e Veriut dhe Evropa kanë vendosur tashmë mijëra trupa të tjera në pjesën lindore të aleancës dhe kishin vendosur më shumë në gatishmëri.

“Ne kemi mbi 100 avionë në gatishmëri të lartë që mbrojnë hapësirën tonë ajrore dhe më shumë se 120 anije aleate në det nga veriu i lartë deri në Mesdhe,” tha ai.

“Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur aleancën nga agresioni”.

“Rusia tani po përballet me kosto të rënda dhe pasoja të imponuara nga i gjithë komuniteti kombëtar,” tha ai.