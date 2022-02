Luftimet në Ukrainë kanë hyrë në ditën e pestë. Dhe sa më shumë ditë kalojnë aq më shumë shtohet dilema nëse krizës ndërkombëtare së Ukrainës me Rusinë do i jepet një zgjidhje diplomatike apo do vijojnë përleshjet në fushëbetejë. Bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë do të fillojnë mëngjesin e sotëm, pa një orë të përcaktuar, pranë kufirit me Bjellorusinë.

Të njëjtën dilemë nënkuptoi edhe deklarata e presidentit të Ukrainës, Zelensky i cili tha se 24 orët e ardhshme janë vendimtare për Ukrainën.

Në një bisedë telefonike me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson mbrëmjen e djeshme, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se beson se 24 orët e ardhshme do të jenë një periudhë vendimtare për Ukrainën pasi luftimet vazhdojnë në të gjithë vendin.

Gjatë bisedës, Johnson vlerësoi udhëheqjen e Zelensky që nga pushtimi i Rusisë, sipas një zëdhënësi të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Johnson shtoi se Mbretëria e Bashkuar do të bënte gjithçka që mundet për të siguruar që ndihma mbrojtëse nga Britania dhe aleatët e saj të arrijë në Ukrainë. Dy liderët ranë dakord të qëndrojnë në kontakt të ngushtë.

Njëkohësisht, sipas përditësimeve nga CNN, Presidentja e Komisionit Evropian thotë se BE-ja dëshiron që Ukraina të anëtarësohet në bllok. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mori pjesë në një konferencë shtypi në Komisionin Evropian në Bruksel të dielën.

“Ne kemi një proces me Ukrainën që është, një shembull, integrimi i tregut ukrainas në tregun e vetëm. Ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë në rrjetin e energjisë, një tjetër shembull. Kaq shumë tema ku ne punojmë shumë ngushtë së bashku dhe në të vërtetë me kalimin e kohës, ato na përkasin ne. Ata janë njëri prej nesh dhe ne i duam ata brenda”, tha von der Leyen.

Në një postim në Twitter të dielën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ai foli me von der Leyen për forcimin e aftësive mbrojtëse të Ukrainës dhe anëtarësimin e saj në BE. Për t’u bërë anëtare e bllokut është një procedurë komplekse dhe Ukraina nuk është aktualisht një kandidat zyrtar për anëtarësim në BE.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje mbi mundësinë e bisedimeve të paqes midis Ukrainës dhe Rusisë, von der Leyen tha për Euronews se ishte “e rëndësishme” se Ukraina “të pajtohet me bisedimet e paqes dhe se kushtet janë të mira”, por “besimi te presidenti Putin është thyer dhe gërryer plotësisht. ”

Intervista pasoi njoftimin e BE-së të dielën për t’i dhënë armë Ukrainës ndërsa ushtria e saj përpiqet të mbajë forcat ruse.

“Për herë të parë ndonjëherë, Bashkimi Evropian do të financojë blerjen dhe dërgimin e armëve dhe pajisjeve të tjera në një vend që është nën sulm”, thuhet në deklaratën e KE.

Ndërkohë kryeqyteti ukrainas po del nga shtetrrethimi i fundjavës, ndërsa shpërthime u dëgjuan para agimit. Sirenat e sulmit ajror ranë në disa qytete mëngjesin e sotëm, ndërsa gjatë natës Rusia bombardoi Chernihiv dhe Kharkiv, thanë zyrtarët ukrainas.

Rubla ka rënë në një nivel të ri të ulët kundrejt dollarit pas sanksioneve të ashpra, pasi analistët paralajmërojnë për një rrezik të mundshëm në bankat ruse. Nga ana tjetër BE-ja po ndërmerr hapin e paprecedentë të dërgimit të armëve në Ukrainë, mbylljes së hapësirës ajrore për avionët rusë dhe ndalimit të mediave shtetërore ruse.

Shtetet anëtare të BE kanë deklaruar se do të marrin gjithashtu refugjatë ukrainas dhe do të anashkalojnë procesin e zakonshëm të aplikimit për azil. OKB do të mbajë sot një seancë speciale urgjente, ku do të përfshihen të 193 vendet anëtare.