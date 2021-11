Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreca, është takuar këtë të mërkurë me kryetarin e Komisionit Parlamentar për Mediat dhe Edukimin Agron Gjekmarkajn.

Ambasadori thekson se në fokus të bisedës së tyre ishin sfidat që ka liria e shprehjes dhe e medias. I një rëndësie të veçantë thotë Soreca është vendosja e pluralizmit në transmetuesit publik. BE shton më tej ai i kushton rëndësi të madhe lirisë së shprehjes, në mënyrë që të kemi funksionim më të mirë të një shoqërie demokratike.

Postimi i Luigi Sorecas:

1/2 Glad për t’u takuar me kryetar i komitetit parlamentar për #Media dhe #Education Z. Agron #Gjekmarkaj . Diskutim i rëndësishëm mbi situatën e lirisë së shprehjes në , duke përfshirë sfidat e përshkruara në vitin 2021 @EU_Commission raport për #Shqipëri . Pavarësia e mediave…duhet të sigurohet organet rregullatore, si dhe aksesi i medias në aktivitetet qeveritare. E rëndësishme gjithashtu për të forcuar pluralizmin e transmetuesit publik. #BE i kushton rëndësinë më të madhe #lirisë së shprehjes për funksionimin e një shoqërie demokratike

1/2 Glad to meet with Chair of 🇦🇱Parliament’s Committee on #Media and #Education Mr Agron #Gjekmarkaj. Important discussion on the situation of freedom of expression in🇦🇱, including the challenges outlined in the 2021 @EU_Commission🇪🇺report on #Albania🇦🇱. Independence of media.. pic.twitter.com/SBTyJ1e03S

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) November 10, 2021