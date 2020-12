Në muajin nëntor në Malësinë e Madhe përfundoi investimi në ndërmarrjen e ujësjellës kanalizime me një financim të qeverisë shqiptare. Deri më tani qyteti i Koplikut dhe fshatrat në Malësinë e Madhe furnizoheshin me vetëm 4 orë në ditë ndërsa tashmë do të kenë ujë të pijshëm gjatë 24 orëve.

Inxhinieri i ujësjellës kanalizime Adi Hasanaj thotë se tashmë banorët atje nuk do të kenë më probleme me furnizimin me ujë të pijshëm.

Inxhinieri i ujësjellës kanalizime në Malësinë e Madhe, tregon se tashmë është ngritur grupi i punës për të kryer procedurat e nevojshme për verifikimin e abonentëve.

Që nga muaji nëntor i këtij viti banorët e Malësisë së Madhe furnizohen pa ndërprerje me ujë të pijshëm në banesat e tyre, duke ndihmuar kështu në lehtësimin e kushteve te jetesës për ta.