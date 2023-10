Presidenti francez Emmanuel Macron nga Tirana ka premtuar mbështetje për rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Macron tha se vendi ynë tashmë është ankoruar në Europë.

“Vendi juaj është i ankoruar në Europë, jo vetëm në këtë zonë ku donin t’iu mbyllnin shumë herë, por edhe në Mesdheun tonë, pra në zemër të kontinentit tonë. Të jem këtu me ju është të shpreh një moment të rëndësishëm të kohës historike që po jeton Europa jonë. Po jeton si vagull, por po hyjmë në erën e ribashkimit të kontinentin tonë. Në vitin 2022 ju shënuat nëj etapë të rëndësishme me konferencën e parë ndërqeveritare, që shënjoi këtë rrugë të pakthyeshme të Shqipërisë në BE. Jemi një vend dhe një popull që e dëshironte Europën, kjo është thelbësorja, për këtë kohë të ribashkimit”, tha Macron.