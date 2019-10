Shkolla e Magjistraturës hap dyert për gjyqtarët dhe prokurorët të cilët pezullohen prej vettingut nga detyra për një vit me qëllim riaftësimin e tyre profesional.

Rasti i parë deri më tani i cili pritet të nisë shkollën nga e para për një vit i përket ish- drejtuesit të Prokurorisë së Apelit Shkodër, Ervin Gogaj i cili në korrik 2019 u pezullua pasi u gjet me mangësi profesionale.

Në ndryshimet që ka pësuar rregullorja e brendshme e Shkollës së Magjistraturës thuhet ‘’Në kuptim të nenit 60 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë“, subjektet e rivlerësimit të cilët janë pezulluar nga detyra dhe kanë detyrimin të ndjekin programin njëvjeçar të trajnimit në Shkollën e Magjistraturës,

në përfundim të vitit të parë akademik vlerësohen nga rezultatet e provimit përfundimtar, i cili do të përfshijë rezultatin e vlerësimeve në lëndët të cilat do të zhvillohen gjatë vitit të parë teorik (60% të vlerësimit të përgjithshëm) dhe një provimi me raste praktike (40% të vlerësimit të përgjithshëm), të cilat do të jenë në funksion të drejtimit të tij dhe mangësive të shprehur ame vendim nga institucionet e rivlerësimit.

Këto ndryshime tashmë janë në fuqi dhe rezultojnë se janë firmosur nga kryeprokurorja Arta Marku në postin e zv.kryetares së këshillit drejtues të magjsitraturës