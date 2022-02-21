MAJLINDA ANGONI: ENERGJI E PASHTERUESHME ME EKIPIN E ZEMRËS 21/02/2022 109 POSTIMI I MAJLINDA ANGONIT Energji e pashterueshme me ekipin e zemrës. PS-Nji familje! 💜 #ShkodraeArdhmjaJone #Progres #SkaKohèPerPushim #Energji #Fitore #MajlindaAngoni #Voto1 BOTA INDIA SË SHPEJTI NË TREG NJË VERSION DIGJITAL TË MONEDHËS VENDASE 21/02/2022 COVID-19 NË ITALI, MBI 42 MIJË PERSONA TË INFEKTUAR DHE 141... 21/02/2022 TERAPIA ME QELIZA BURIMORE, KUROHET PERSONI I TRETË ME SIDA, DO... 21/02/2022 “JEMI TË FRIKËSUAR, VAJZËS SË VOGËL IA SHPJEGOJ QË BOMBARDIMET JANË... 20/02/2022