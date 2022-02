Majlinda Angoni zhvilloi një takim konsultues me mësues dhe drejtues të shkollave në Shkodër për tu njohur me problematikat .Infrastruktura në shkolla mbetet tejet shqetësuese jo vetëm në zonat e thella por edhe në qytet prandaj duhet ndërhyrje .

Angoni theksoi se do të jetë prioritet në bashkinë e Shkodrës infrastruktura në shkolla dhe tha se politika e ndasisë dhe regresit do të marrë fund .

Në 32 vite, bashkia Shkodër nuk u interesua për shkollat duke ndërhyrë në mënyre selektive dhe me investime të cunguara.