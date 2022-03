POSTIMI I PLOTË

Energji fantastike e të rinjve shkodran🙏💜

Ku tjetër përveçse në Shkodër të gjithë bashkë me biçikletë dhe me dashninë për ambjentin. E nisëm nga Piaca dhe shëtitëm sëbashku qytetin rrugëve të Gjuhadolit.

Shkodra me mua do të ketë më shumë korsi dhe hapësira të lira për të shijuar pedalimin.

Tanë bashkë për Shkodrën!