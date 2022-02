Turizmit është prioritet kryesor në programin e partisë Socialiste për zhvillimin e Shkodrës dhe konsultimi me operatorët turistik është një hap shumë i rëndësishëm. Majlinda Angoni zhvilloi një takim konsultues me operatorët turistik ku u përball me shumë problematika të vëna në dukje nga bisneset . Më kryesorja , mungesa e një zyre funksionale turizmi në Shkodër, mungesë infrastrukture por dhe një mungesë degjesash publike me grupet e interesit nga bashkia .

Angoni theksoi se puna ka nisur dhe suksesi i parë është mbajtja e hapur e rrugës në drejtim të Thethit edhe në dimër ndërsa vuri theksun tek bashkëpunimi me operatorët turistik .

Në ditët në vijim do ketë dhe takime të tjera me fokus turizmin për të bër më të mirën për Shkodrën tonë.