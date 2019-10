Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor shumë shpejtë pritet të nënshkruajë një marrëveshje me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.

Një marrëveshje e munguar prej vitesh, që pritet t’i japë zgjidhje problemeve të shumta që hasen në importin e automjeteve të gjitha kategorive, e në veçanti atij të makinave të vjedhura.

Aktualisht të dy drejtoritë po diskutojnë për hartimi e marrëveshjes finale, që do të ketë një ndikim jo të vogël në zhdoganimin e mjeteve, pasi do të ndryshojë edhe mënyra e kontrollit të mjeteve.

1. Kontroll i detajuar, për të identifikuar përpara zhdoganimit nëse automjeti është i vjedhur, i modifikuar, i dëmtuar apo jo, dhe më pas do të hyjë në treg.

2. Në dogana do të integrohet INTERPOL, për të bërë më të thelluar kontrollin e automjeteve, në mënyrë që çdo makinë që hynë në vendin tonë të jetë e standardeve të duhura teknike, duke evidentuar modifikimet e palejuara që mund të jenë bërë. Aktualisht dogana nuk kryen kontroll të mjeteve, thjesht i zhdoganon.

3. Një pikë tjetër që do të jetë pjesë e marrëveshjes është edhe ngritja e sistemeve të integruara të dhënave të makinave që importohen në mënyrë që DPSHTRR të ndërveprojë menjëherë në sistemin e të dhënave të doganës.

4. Gjithashtu baza e të dhënave nuk do të mbahet në format teksti por do të ketë një dritare të veçantë të dhënash ku nuk mund të bëhen ndryshime.

5. Vendosja e kontrollit doganor, synon po ashtu të ulë numrin e automjeteve të përdorura që hyjnë në vendin tonë, pasi me vendosjen e sistemeve të integruara në pikat doganore do të bëhet i mundur identifikimi i vitit të saktë kur është prodhuar automjeti duke shmangur mashtrimet që mund të ndodhin duke modifikuar pjesë të ndryshme apo duke ndryshuar vitin e prodhimit.

Vendimi për të ndaluar makinat me vit prodhimi përpara 2009, dhe që nuk janë euro4 pritet të hyjë në fuqi në janar 2020.

